Раскрыты жуткие детали истории о ребенке с оторванным пальцем в детсаду Воспитатели в Махачкале дорезали палец девочке после травмы в детсаду

Пострадавшей в детсаду Махачкалы девочке сначала прищемило мизинец дверью, а воспитатели его дорезали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана. Трехлетнего ребенка госпитализировали с травматической ампутацией мизинца правой стопы.

По предварительной версии, дверью сначала прищемило, мизинец начал отрываться, а воспитатели его уже дорезали, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что воспитатели попытались скрыть жуткую травму, надев колготки на ногу ребенку. Согласно предварительной версии, один из малышей детского сада случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец оторвался. Врачи не смогли спасти палец.

СК возбудил уголовное дело о халатности и предоставлении опасных услуг. Троих работников детского сада задержали и отправили в СИЗО. Воспитатели своевременно вызвали ребенку бригаду скорой помощи.

Ранее в московском детском саду № 1387 Управления делами президента РФ во время прогулки девочка упала на веранде и получила открытый перелом челюсти. В момент происшествия дети находились на площадке без присмотра взрослых.