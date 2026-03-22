22 марта 2026 в 20:49

Пушкова позабавило видео Нетаньяху с шестью пальцами на руке

Пушков: Нетаньяху приходится отшучиваться из-за видео с шестью пальцами на руке

Биньямин Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден отшучиваться из-за изображение с шестью пальцами, созданное искусственным интеллектом, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что подобные ошибки связаны с так называемыми «галлюцинациями» ИИ.

Шесть пальцев на руке Нетаньяху — фотография обошла весь мир — один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке, — написал сенатор.

Пушков подчеркнул, что такие сбои способны повлиять на принятие решений. Он отметил, что поэтому проблема надежности ИИ становится все более актуальной.

Ранее искусственный интеллект ChatGPT заявил, что в 2026 году развал НАТО и Евросоюза крайне маловероятен. При этом, по мнению нейросети, практически по всему миру сохранится напряжение, а среди отдельных стран возможны серьезные разногласия. ИИ считает, что выход США из НАТО вызвал бы сильнейшую политическую дестабилизацию.

