10 декабря 2025 в 16:10

Нейросеть предположила, развалятся ли НАТО и Евросоюз в 2026 году

ChatGPT считает, что НАТО и Евросоюз не развалятся в 2026 году

Фото: Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press
Искусственный интеллект ChatGPT считает, что в будущем году развал НАТО и Евросоюза крайне маловероятен, выяснил корреспондент NEWS.ru. При этом, по мнению ИИ, практически по всему миру сохранится напряжение, а среди отдельных стран возможны серьезные разногласия.

Выход какой-либо страны из состава НАТО крайне маловероятен. Однако некоторые страны, например, Турция или Венгрия, могут иметь разногласия с общим курсом или отдельным членами Альянса, но и для них выход из блока будет является сильно радикальным шагом. Евросоюз же продолжит адаптироваться к вызовам, несмотря на напряжение и внутренние кризисы, — пишет ChatGPT.

Искусственный интеллект считает, что выход США из НАТО вызвал бы сильнейшую политическую дестабилизацию.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Там указано, что членство Соединенных Штатов больше не соответствует интересам национальной безопасности страны. Он назвал альянс «пережитком холодной войны». По словам американистов, при нынешнем составе конгресса это невозможно США.

