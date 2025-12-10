«Пережиток»: конгрессмен подготовил законопроект о выходе США из НАТО Конгрессмен Масси подготовил законопроект о выходе США из НАТО

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, следует из сообщения офиса законодателя. Там указано, что членство Соединенных Штатов больше не соответствует интересам национальной безопасности страны.

Масси представил законопроект HR 6508 «Закон о НАТО», предусматривающий вывод Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО), — говорится в публикации.

Конгрессмен охарактеризовал Альянс как «пережиток холодной войны». При этом Альянс все еще продолжает нести угрозу втягивания США в иностранные войны, подчеркнул он.

Ранее газета Financial Times написала, что новая Стратегия национальной безопасности США может указывать на возможный выход страны из НАТО, ее отдаление от Европы и сближение с Россией. В стратегическом документе содержатся критические оценки в адрес ЕС. В частности, в нем говорится, что европейские государства находятся на грани «цивилизационного стирания».

До этого радиоведущий Стив Гилл предположил, что президент США Дональд Трамп может исключить украинского лидера Владимира Зеленского из переговорного процесса по урегулированию конфликта. По его мнению, причиной может стать нежелание руководителя республики идти на необходимые уступки.