30 декабря 2025 в 17:32

Путин поздравил Иран с праздником Шабэ Челле

Президенты России и Ирана обменялись теплыми пожеланиями в Новый год

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и поздравил его с праздником Шабэ Челле, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер передал иранцам наилучшие пожелания, подчеркнув уважение к культурным традициям партнера.

Праздник самой длинной ночи в году — одна из древнейших и самых уважаемых иранских традиций. В ответном слове Масуд Пезешкиан тепло поздравил Путина и всех россиян с наступающим Новым годом. Лидеры использовали возможность, чтобы подтвердить дружественный настрой в отношениях между странами и подчеркнуть важность поддержания личных контактов.

Ранее российский лидер провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Президенты обменялись новогодними поздравлениями. Токаев также решительно осудил атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Токаев охарактеризовал произошедшее как провокацию.

