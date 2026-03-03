Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 05:45

Россиянам рассказали, как не попасться на мошенничество с QR-кодами

Депутат Панеш: наклеенный на оригинальный терминал QR-код является подделкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Наклеенный на оригинальный терминал QR-код является подделкой, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, люди настолько привыкли к удобству при быстром открытии меню в кафе, оплате парковки или аренде самокатов, что перестали замечать очевидные признаки подмены.

Злоумышленники начали массово использовать поддельные наклейки для кражи денег россиян и их аккаунтов в мессенджерах. Мы привыкли к QR-кодам. Ими открывают меню в кафе, оплачивают парковку, берут в аренду самокаты и даже переводят чаевые. Это действительно удобно, но есть главный риск. Мошенники идут в ногу с технологиями. Они уже не взламывают двери, а подменяют реальность. Самая распространенная схема сегодня — это банальная наклейка. Злоумышленники размещают свои поддельные QR-коды поверх настоящих. Человек сканирует код, думая, что оплачивает услугу или получает скидку, а вместо этого автоматически переводит деньги мошеннику или попадает на фишинговый сайт, — пояснил Панеш.

Он отметил, что визуально подделку бывает сложно отличить. Парламентарий подчеркнул, что помимо прямого хищения средств, порядка 40% фишинговых атак сегодня направлены на кражу аккаунтов в мессенджерах через ненастоящие ссылки.

Поддельные QR-коды выглядят убедительно: логотип сохранен, фон совпадает, сразу не отличить. Еще популярная атака на граждан — кража аккаунтов в мессенджерах. По данным экспертов, на это приходится порядка 40% всего фишинга. Вам приходит сообщение от «друга» с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе, вы сканируете QR-код, вводите номер телефона и код подтверждения — и все, ваш аккаунт угнан, — заявил Панеш.

Депутат добавил, что в связи с ростом таких преступлений необходимо на законодательном уровне защитить граждан от «немых» платежей. По его словам, следует обязать банки и торговые точки отображать на экране получателя и сумму списания до подтверждения операции.

Ранее стало известно, что мошенники начинают мстить человеку, который не купился на изначальную схему обмана, массово отправляя сообщения и звонки от разных сервисов. Такая тактика не представляет большой опасности для пользователей, но наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых поступают уведомления.

мошенники
россияне
Каплан Панеш
кражи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили новую меру в отношении мигрантов
«Часть войны»: Трамп не паникует из-за разрушения американских объектов
Стало известно о новых правилах пересечения границ для семей с детьми
ВС России приступили к ликвидации мощного опорника ВСУ под Славянском
Россиянам рассказали, какие опасности для здоровья может принести весна
Нетаньяху предположил, сколько будет продолжаться война с Ираном
Диверсанты ВСУ пытались «протиснуться» в Красноармейск
Россиянам рассказали, как не попасться на мошенничество с QR-кодами
Дрон ударил по символу дружбы Бахрейна и Саудовской Аравии
Депутат рассказал, как будет проходить «Диктант Победы» в 2026 году
Ситуация в ОАЭ 3 марта: спокойствие местных жителей, возвращение россиян
Дмитриев предсказал скорый рост цен на нефть и газ
Пластический хирург назвала топ-5 зон для липосакции
В США озвучили, в каком состоянии находится Ормузский пролив
В Россию из ОАЭ прибыли новые рейсы после эскалации конфликта
Трампа вывело из себя нападение на посольство США в Эр-Рияде
В Иране похоронили известного бодибилдера, получившего пулю в глаз
Гостиница с американскими военными могла попасть под разрушительный удар
Норвежские F-35A «полетали» с Су-35 из группы «Русские витязи»
Хирург назвала причины, из-за которых может заклинить челюсть
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.