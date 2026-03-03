Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 07:00

«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке

Депутат Иванов призвал запретить пропаганду алкоголя в музыкальном контенте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России необходимо ввести законодательные ограничения на пропаганду алкоголя в музыкальных произведениях, транслируемых на радио и в стриминговых сервисах, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, сегодня существует дисбаланс: если в кино действуют строгие нормы маркировки контента со спиртосодержащей продукцией, то в песнях такие напитки романтизируются.

Сегодня существует вопиющее противоречие в нашем информационном пространстве. На ТВ и в кино действуют ограничения: нельзя показывать курение, распитие спиртного без пометок. Но стоит включить музыкальный стриминг или радио — и оттуда на детей обрушивается настоящий вал песен, где алкоголь подается как атрибут взрослой, «красивой» жизни. Надо распространить требования о маркировке, аналогичные тем, что действуют для кино, на песни, где упоминается алкоголь. Следует разработать четкие критерии, что именно считать пропагандой, а также обязать стриминговые сервисы и радиостанции учитывать возрастные ограничения. Если допускать, чтобы дети с утра до вечера слушали про «пьяную боль» и «виски — наркоз», это преступление против будущего нации, — высказался Иванов.

Он отметил, что в текстах современных хитов регулярно встречаются строки, воспевающие состояние опьянения и связывающие его с любовными переживаниями, а это формирует у несовершеннолетних слушателей искаженное представление о норме. По словам депутата, еще в 2020 году экс-депутат ГД Владимир Жириновский обращал внимание на эту проблему, а в 2025-м общественники пытались привлечь к ответственности певца Сергея Шнурова за хит «В Питере пить» и артиста Григория Лепса за «Рюмку водки на столе».

Ранее пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов заявил, что в регионе ужесточили правила продажи алкоголя. По его словам, новые ограничения вступили в силу 1 марта и затронули как график торговли, так и перечень дат, когда продажа спиртного будет полностью запрещена.

