Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 марта

Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, заявил на заседании Совета Безопасности, которое проходило под председательством первой леди США Мелании Трамп, что мировое сообщество закрывает глаза на нападения на российские школы. По его словам, за последнюю неделю украинские военные пять раз атаковали образовательные учреждения, причем эти удары были преднамеренными.

«Немногие знают о том, а точнее, не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны Вооруженных сил Украины. Пять раз», — подчеркнул Небензя.

Он напомнил, что в Белгородской области дети вынуждены учиться дистанционно. В школах целого ряда регионов отрабатывают навыки поведения при артобстрелах, атаках беспилотников и захватах заложников.

Постпред также обратил внимание на судьбу детей Донбасса, которые с 2014 года живут под обстрелами. Сотни из них погибли и были искалечены. При этом Россия, в отличие от Украины, не наносит целенаправленных ударов по образовательным учреждениям и последовательно выступает за защиту несовершеннолетних и уважение гражданского характера образовательной инфраструктуры.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя. По его словам, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирного жителя, когда он передвигался по одной из улиц. От детонации беспилотника мужчина получил смертельные ранения и погиб мгновенно. Прибывшая экстренно на место атаки скорая помощь смогла только зафиксировать смерть.

«Приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Кроме того, Городская клиническая больница № 7 в Донецке была повреждена в результате удара беспилотника ВСУ, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: <…> корпус Городской клинической больницы № 7 Донецка», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Также в Калининском районе Донецка в результате атак украинских беспилотников пострадали производственное здание, жилой дом и линия электропередачи.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на регионы России в ночь на понедельник, 2 марта, сообщили в Минобороны. По подсчетам ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 цели.

В Минобороны отметили, что 67 БПЛА сбили над акваторией Черного моря и еще восемь — над Азовским морем. Кроме того, 66 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской и один — над Астраханской.

В период с 20:00 до 23:00 1 марта средства противовоздушной обороны ликвидировали 57 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над семью регионами РФ.

В ночь на 2 марта Вооруженные силы Украины попытались ударить беспилотниками по Новороссийску. В ходе первой волны атаки обломки сбитых дронов повредили четыре жилых дома. В одну из квартир попали фрагменты сбитого БПЛА, в результате чего получил ранения местный житель, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Он отметил, что мужчину госпитализировали, его жизнь вне опасности.

Позднее Кравченко сообщил, что ВСУ продолжают атаковать Новороссийск с использованием беспилотных летательных аппаратов. По его словам, повреждения получили еще две многоэтажки и пять частных домов. В двух зданиях возникли пожары. Ситуация в городе остается напряженной. Для местных жителей развернули пункты временного размещения на базе школ, куда направляют людей из пострадавших домов.

«Уважаемые жители и гости города-героя! Отражение атак продолжается, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников отойдите на безопасное расстояние и наберите телефон оперативных служб — 112», — заявил мэр.

По информации местного оперштаба, в результате налета дронов пострадали три человека. Двух женщин и мужчину доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь.

Утром 2 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что из-за атак ВСУ в Новороссийске ввели режим ЧС. Он уточнил, что по городу был нанесен сильнейший удар. Пострадали пять человек, повреждения получили 17 домов и здание детского сада.

Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий. В итоге тысячи жителей региона остались без электричества, подчеркнул он.

«В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре области отключение электроснабжения затронуло значительную часть Токмакского, Васильевского и Пологовского муниципальных округов. Без электричества остались более 12 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

