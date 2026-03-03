Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 07:55

«Очень скоро»: Трамп сделал важный анонс по Ирану

Трамп пообещал очень скоро раскрыть, кто контролирует Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналистке телеканала NewsNation Келли Мейер пообещал раскрыть, кто на самом деле контролирует Иран. По словам американского лидера, это произойдет уже «очень скоро».

Вы очень скоро узнаете, — сказал Трамп.

Ранее президент США признал, что Иран производит качественные ракеты. Таким образом он прокомментировал сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. По словам Трампа, сейчас США уничтожают ракетные возможности республики.

Он также заявил, что Иран мог бы обзавестись ядерным оружием еще три года назад. По мнению Трампа, этого удалось избежать только благодаря решению Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий.

При этом, как отметил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, США обладают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты. По его словам, сроки военной операции могут быть «значительно продлены». Политик отметил, что у Вашингтона «есть много вариантов действий» и операция может продлиться как «еще немного», так и «значительно дольше».

США
Дональд Трамп
Иран
Тегеран
Вашингтон
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России бросил вызов регламенту ЕС и потребовал вернуть украденное
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.