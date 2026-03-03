«Очень скоро»: Трамп сделал важный анонс по Ирану Трамп пообещал очень скоро раскрыть, кто контролирует Иран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналистке телеканала NewsNation Келли Мейер пообещал раскрыть, кто на самом деле контролирует Иран. По словам американского лидера, это произойдет уже «очень скоро».

Вы очень скоро узнаете, — сказал Трамп.

Ранее президент США признал, что Иран производит качественные ракеты. Таким образом он прокомментировал сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. По словам Трампа, сейчас США уничтожают ракетные возможности республики.

Он также заявил, что Иран мог бы обзавестись ядерным оружием еще три года назад. По мнению Трампа, этого удалось избежать только благодаря решению Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий.

При этом, как отметил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, США обладают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты. По его словам, сроки военной операции могут быть «значительно продлены». Политик отметил, что у Вашингтона «есть много вариантов действий» и операция может продлиться как «еще немного», так и «значительно дольше».