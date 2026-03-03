В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину

Операция США и Израиля против Ирана делает Киев одной из проигравших сторон, заявил ТАСС американский аналитик Джон Кавулич. По его словам, внимание к украинскому конфликту ослабнет, а поставки вооружений могут быть отложены на более длительный срок.

Украина — это проигравшая сторона, — подчеркнул эксперт.

Кавулич добавил, что внимание СМИ к конфликту на Украине ослабнет, а это вызовет «огромную досаду» у президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, как объяснил аналитик, рост цен на энергоресурсы может подтолкнуть Венгрию и Словакию требовать от Киева новых уступок по транзиту.

Военные действия США и Армии обороны Израиля требуют крупных объемов техники, которую затем необходимо восполнять, отметил Кавулич. По его словам, американские производители уже сталкиваются с многолетними задержками поставок как для Пентагона, так и для стран НАТО, что означает рост сроков поставок для Киева.

Зеленский между тем заявил, что Киев мог бы направить своих операторов беспилотников в страны Ближнего Востока, пострадавшие от иранских атак. Однако, как уточнил президент, это произойдет только в том случае, если ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар договорятся с Россией.