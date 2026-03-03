Малайзия зафиксировала попытку свержения правительства

Группа неустановленных лиц предприняла попытку дискредитирования правительства Малайзии с целью его свержения, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим, выступая перед членами парламента. По его словам, которые приводит агентство Bernama, они действовали при поддержке зарубежных структур, в том числе иностранных средств массовой информации и международных организаций.

Стратегия, как утверждается, также включала обращения к зарубежным СМИ с целью поставить под сомнение инициативы правительства, особенно связанные с деятельностью Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией, а также использование международных связей для формирования нарратива, ставящего под вопрос авторитет правительства и государства, — сказал Ибрагим.

