Участницу мотогонки выгнали с заезда из-за откровенного наряда В Малайзии женщине запретили участвовать в ралли из-за топа с глубоким вырезом

В Малайзии на ралли RXZ Forever Legend в штате Келантан участнице мотогонки запретили участвовать в мероприятии из-за ее наряда, передает Mothership. Организаторы сочли наряд с юбкой и топом с глубоким декольте слишком вызывающим.

Директор программы Мухаммад Хузайфа Абдул Халим пояснил, что внешний вид женщины был «слишком сексуальным» и ее попросили покинуть мероприятие в вежливой форме. Он отметил, что сотрудники строго следили за соблюдением дресс-кода на входе и около 99% присутствующих соответствовали установленным требованиям.

Организаторы гонок предусмотрели около 100 хиджабов для тех, кто не соответствовал дресс-коду. В итоге понадобилось лишь около 30 из них.

Ранее стилист Александр Белов поддержал идею артиста балета Николая Цискаридзе о введении дресс-кода для посетителей театров. Он отметил, что важно проявлять уважение к работникам культурных учреждений. Эксперт считает, что женщинам лучше выбирать более вечерние наряды, а мужчинам достаточно надеть брюки в стиле casual и пиджак.