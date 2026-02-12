Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 08:57

Участницу мотогонки выгнали с заезда из-за откровенного наряда

В Малайзии женщине запретили участвовать в ралли из-за топа с глубоким вырезом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Малайзии на ралли RXZ Forever Legend в штате Келантан участнице мотогонки запретили участвовать в мероприятии из-за ее наряда, передает Mothership. Организаторы сочли наряд с юбкой и топом с глубоким декольте слишком вызывающим.

Директор программы Мухаммад Хузайфа Абдул Халим пояснил, что внешний вид женщины был «слишком сексуальным» и ее попросили покинуть мероприятие в вежливой форме. Он отметил, что сотрудники строго следили за соблюдением дресс-кода на входе и около 99% присутствующих соответствовали установленным требованиям.

Организаторы гонок предусмотрели около 100 хиджабов для тех, кто не соответствовал дресс-коду. В итоге понадобилось лишь около 30 из них.

Ранее стилист Александр Белов поддержал идею артиста балета Николая Цискаридзе о введении дресс-кода для посетителей театров. Он отметил, что важно проявлять уважение к работникам культурных учреждений. Эксперт считает, что женщинам лучше выбирать более вечерние наряды, а мужчинам достаточно надеть брюки в стиле casual и пиджак.

Малайзия
одежда
образы
гонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Мошенники начали использовать схему с посылкой для кражи личных данных
Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике
Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем
Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе
Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля
Житель Екатеринбурга потерял змею в трамвае
Пентагон готов отправить ударную мощь на Ближний Восток
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС
Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы
«Переломный этап»: Мирошник сделал важное заявление о ходе СВО
Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»
Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке
На родине текилы станут меньше работать
В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА
«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.