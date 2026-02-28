Зимняя Олимпиада — 2026
Как убрать блеск от утюга за 5 минут: простой способ вернуть одежде аккуратный вид

Иногда после глажки на любимой вещи появляется неприятный блеск, особенно на тёмной ткани. Такой дефект сразу бросается в глаза и портит весь образ. Но не спешите расстраиваться — вернуть одежде нормальный вид можно всего за несколько минут простым домашним способом.

Блеск появляется из-за слишком высокой температуры: волокна ткани приминаются и начинают отражать свет. Чаще всего это случается с брюками, юбками и вещами из синтетики. Поможет обычная кухонная губка с жёсткой стороной. Аккуратно потрите проблемное место шероховатой частью, двигаясь в разные стороны — без резких рывков, но с лёгким нажимом. Постепенно примятые волокна поднимутся, и ткань снова станет матовой.

Вся процедура занимает пару минут и не требует никаких затрат. После такой обработки вещь выглядит аккуратно и опрятно, словно её только что купили. Этот простой приём не раз выручает и помогает продлить жизнь любимой одежде.

Ранее сообщалось, что катышки быстро портят вид даже самого дорогого пальто, и вещь начинает выглядеть неопрятно. Но я давно убедилась: вернуть аккуратность можно без химчистки и специальных приборов. Помогают простые предметы, которые есть практически в каждом доме.

