Старое пальто снова как новое: 5 домашних способов убрать катышки без машинки и лишних затрат

Катышки быстро портят вид даже самого дорогого пальто, и вещь начинает выглядеть неопрятно. Но я давно убедилась: вернуть аккуратность можно без химчистки и специальных приборов. Помогают простые предметы, которые есть практически в каждом доме.

Чаще всего катышки появляются на рукавах и в местах трения о сумку. Самый простой способ — взять старую бритву с затупленным лезвием. Важно, чтобы она была именно тупой. Аккуратно проводите снизу вверх, не нажимая, чтобы не повредить ткань. Для более деликатного ухода подойдет расческа с частыми зубчиками — просто прочешите проблемные участки вдоль волокон.

Если ткань с ворсом, выручит обычная зубная щетка. Она мягко снимает комочки и не портит материал. Оставшиеся катышки удобно осторожно срезать маленькими ножницами, разложив пальто на ровной поверхности.

Есть и необычный способ — сухарь из черствого хлеба. Подсушенной корочкой потрите нужные места, а затем стряхните крошки. Этот метод особенно хорош для нежных тканей и помогает освежить внешний вид без риска повреждений.

