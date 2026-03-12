Военные отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь Развожаев: в Севастополе военные отразили атаку ВСУ и сбили две воздушные цели

Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбив две воздушные цели, сообщил губенатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в районе нижней Голландии обломки сбитых беспилотников упали во дворе.

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбито 2 воздушных цели. <...> В районе нижней Голландии по предварительной информации в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, — написал Развожаев.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

Ночью 12 марта ПВО ликвидировала в небе над Россией 80 беспилотников ВСУ. Как сообщили в МО, 30 БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Кроме того, армия России ликвидировала высокопоставленных офицеров ВСУ в Сумской области. Известно, что они отвечали за логистику. Среди ликвидированных — командир батальона материально-технического обеспечения по фамилии Хавро и замначальника логистики пограничного отряда по фамилии Заболотный.