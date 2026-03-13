В США заявили, что венные действия в Иране нанесли удар по медицине мира

Военные действия в Иране нанесли удар по глобальной медицине и ИИ, пишет Bloomberg. Авторы материала указали, что из-за закрытия Ормузского пролива и остановки производства СПГ в Катаре начались поставки гелия — газа, который имеет важнейшее значение для современных технологий, например, МРТ-сканеров.

Также от него зависят некоторые промышленные процессы, при этом Катаре находилась примерно треть мощностей мирового производства этого газа. Альтернативы гелию, указали журналисты, нет также в производстве чипов, что ударит по рынку памяти и другим сегментам электроники, включая и нейросети.

Ранее СМИ писали, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако тон их заявлений изменился, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке и опасаться дальнейшего подорожания электроэнергии и товаров.

Тем временем секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.