13 марта 2026 в 00:50

В США резко повысился интерес к российской выпечке и сладостям

Россия в январе почти вдвое нарастила экспорт сладкого и выпечки в США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
США в этом январе закупили почти вдвое больше сладостей и выпечки в России, чем годом ранее, передает РИА Новости. По данным американской таможни, шоколада, сладостей из сахара и мучных изделий было импортировано в Штаты на $617,9 тыс. — в 1,8 раза больше, чем в январе 2025 года.

Масштабнее всего импортировался шоколад и изделия из него — на $255,8 тыс. Поставки выпечки, печенья и вафель достигли $218,4 тыс., а сладостей из сахара — $143,8 тыс.

Кроме того, китайский портал Baijiahao сообщал, что китайский импорт российского золота за год вырос в девять раз, достигнув 25,3 тонны, что стало рекордным показателем и фактически обесценило западные санкции. По мнению авторов, этот стратегический шаг Москвы и Пекина запустил «революцию» в мировой финансовой системе.

До этого сообщалось, что в 2025 году Франция закупила российский титан на рекордные €129,9 млн (11,7 млрд рублей) — на 19,6% больше, чем годом ранее — €108,6 млн (9,8 млрд рублей). Таким образом, несмотря на санкционное давление, спрос на российский титан в Европе продолжает расти. Сумма поставок в 2025 году стала максимальной с 1992 года.

