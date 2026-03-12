Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 17:01

Пеку большой бисквит — и слоями в стаканы: простое до безобразия пирожное — тянет на кондитерский шедевр

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самый простой десерт выглядит так, будто его приготовили в кондитерской. Все делается из одного большого бисквита, который потом собирается слоями в стаканах. Нежный крем, сочные мандарины и шоколад сверху — получается очень красиво и невероятно вкусно.

Бисквит выходит мягким и воздушным, крем — легким и сливочным, а мандарины добавляют приятную свежесть.

Подготовим: яйца — 4 шт., сахар — 200 г, мука — 200 г, растительное масло — 35 мл, молоко — 40 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., сметана — 400 г, сгущенное молоко — 150 г, мандарины — 2–3 шт., молочный шоколад — 80–100 г.

Приготовление: яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы. Добавляем молоко и растительное масло, перемешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем и аккуратно вводим в тесто. Выливаем его на противень с пергаментом и выпекаем при 180 °C около 15–20 минут.

Остывший бисквит нарезаем небольшими кубиками. Для крема смешиваем сметану со сгущенным молоком до однородности. Мандарины очищаем и разделяем на кусочки. В стаканы выкладываем слоями: бисквит, крем, мандарины. Повторяем слои еще раз. Сверху поливаем растопленным молочным шоколадом.

Ранее мы делились рецептом деревенской пиццы с копченой курочкой. Беспроигрышное тесто на молоке и дрожжах.

Проверено редакцией
Читайте также
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Общество
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Общество
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Общество
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Общество
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Тонкие конвертики с мясом и луком — жарю до хруста и подаю со сметаной: муж говорит, что это лучше чебуреков
Общество
Тонкие конвертики с мясом и луком — жарю до хруста и подаю со сметаной: муж говорит, что это лучше чебуреков
выпечка
тесто
десерты
пирожные
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отстойная периферия ЕС». Молдавия покидает СНГ: что ее ждет без помощи РФ
Раскрыта истинная причина распада группы «БиС»
«Кто ты такая»: Захарова ответила на угрозы Швеции «разбомбить» Россию
В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться
Военный эксперт назвал главную задачу ВС РФ до лета 2026
«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа
В Сумской области ликвидировали высокопоставленных офицеров логистики ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.