Пеку большой бисквит — и слоями в стаканы: простое до безобразия пирожное — тянет на кондитерский шедевр

Иногда самый простой десерт выглядит так, будто его приготовили в кондитерской. Все делается из одного большого бисквита, который потом собирается слоями в стаканах. Нежный крем, сочные мандарины и шоколад сверху — получается очень красиво и невероятно вкусно.

Бисквит выходит мягким и воздушным, крем — легким и сливочным, а мандарины добавляют приятную свежесть.

Подготовим: яйца — 4 шт., сахар — 200 г, мука — 200 г, растительное масло — 35 мл, молоко — 40 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., сметана — 400 г, сгущенное молоко — 150 г, мандарины — 2–3 шт., молочный шоколад — 80–100 г.

Приготовление: яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы. Добавляем молоко и растительное масло, перемешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем и аккуратно вводим в тесто. Выливаем его на противень с пергаментом и выпекаем при 180 °C около 15–20 минут.

Остывший бисквит нарезаем небольшими кубиками. Для крема смешиваем сметану со сгущенным молоком до однородности. Мандарины очищаем и разделяем на кусочки. В стаканы выкладываем слоями: бисквит, крем, мандарины. Повторяем слои еще раз. Сверху поливаем растопленным молочным шоколадом.

