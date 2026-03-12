Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Тонкие конвертики с мясом и луком — жарю до хруста и подаю со сметаной: муж говорит, что это лучше чебуреков

Тонкие конвертики с мясом и луком — жарю до хруста и подаю со сметаной: муж говорит, что это лучше чебуреков. Беру готовое слоеное тесто и сочный мясной фарш — и готовлю аппетитные конвертики прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие конвертики с аппетитной корочкой, которая при надкусывании издает тот самый «чебуречный» хруст, а внутри — нежнейший, сочный фарш с луком, пропитанный соками и специями. Подавать их лучше всего горячими со сметаной — муж уверяет, что это даже вкуснее классических чебуреков.

Для приготовления вам понадобится: пятьсот граммов готового слоеного бездрожжевого теста, триста граммов мясного фарша (свинина с говядиной), одна крупная луковица, соль, черный перец, любимые специи по вкусу, растительное масло для жарки.

Лук нарежьте мелкими кубиками и смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и специи, тщательно вымесите. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты со стороной примерно десять-двенадцать сантиметров. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки, сложите треугольником и тщательно защипните края вилкой, чтобы получился красивый рубчик. Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла.

Обжаривайте конвертики на среднем огне по три-четыре минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. Готовые конвертики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

чебуреки
конвертики
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
