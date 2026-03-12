«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии

13 марта ведущая программ о здоровье на Первом канале доктор медицинских наук Елена Малышева отмечает 65-летний юбилей. Она также известна яркими советами и высказываниями на медицинскими темы. NEWS.ru собрал ее лучшие цитаты.

Об уринотерапии

«Величайшая глупость. Помните, было такое поветрие — пили мочу. Ничего глупее нельзя придумать: почки фильтруют, 200 литров отфильтровали, а эти [люди] взяли и выпили. Слов нет!»

«Моча — это выдающаяся жидкость»

«Диагноз по капле: сигналы тревоги, которые мы с вами должны видеть каждый раз, когда направляемся в туалет. Потому что это, дорогие друзья, совершенно выдающаяся жидкость нашего организма с коротким названием „моча“. Эта жидкость должна уважаться, рассматриваться — и никакие сигналы не должны пропускаться».

О пользе четырехчасового сна

«Восхищаюсь Никитой Михалковым, который спит четыре-пять часов и любит по этому поводу цитировать Наполеона: „Я сплю четыре часа, старики — пять, солдаты — шесть, женщины — семь, дети — восемь, а девять спят только больные... Не проспите жизнь! Это нормально и здорово спать четыре-пять часов!“»

Елена Малышева Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости

Об уколах для похудения

«Вы не думайте, что я какая-то другая. С лета прошлого года я принимаю те препараты, которые сделали революцию. Это уколы один раз в неделю. Я их колю в живот… Я такой же человек, который худеет и поправляется. Многие этого не замечают, потому что я правильно одеваюсь».

Об эксперименте с обрезанием

«Идею с наглядным обрезанием подала одна из редакторов передачи. Получилось прекрасно. Таким ярким примером мы донесли до людей суть операции. Потому что большинство думали, что половой член отрезают на уровне головки. Мы их просветили в ярчайшей форме».

Об эксперименте с перцем чили

«Перец чили очень жгучий. Володечка, мы хотим, чтобы вы перчик попробовали. Нам нужно знать, что у вас во рту происходит. Куснете? Стакан воды приготовьте. Грызите! Подождите с водой, ему еще не плохо. Что, уже плохо? Подождите, не давайте — сейчас заглянем, что происходит. Это интересно: что делает перец? Что — действительно, жжет? Некоторые люди съедают перец и умирают».

Об алкоголизме

«Я очень советую: в семьях, где [живут] люди-алкоголики, не заниматься их перевоспитанием. Отдавать себе отчет, что это болезнь, и к человеку отнестись так же».

Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О том, почему ребенок чешет попу

«У нас есть видео о том, что у ребенка чешется попа (демонстрируется ролик, на котором ребенок запустил руку в брюки. — NEWS.ru). Это картина, на которую мама должна обратить внимание. Вот какой зуд страшный. Вот как он мучается на самом деле. Мучительный зуд — ребенку плохо, он пытается найти какой-то выход. Мы часто не обращаем внимание на такие движения. Я надеюсь, теперь вы будете понимать, что личинки в ходе таких движений попадают под ногти, и руки в рот — даже отмыть не так-то просто. Кислая среда желудочного сока растворяет яичную оболочку, внутри которой личинка. Она освобождается, попадет в толстый кишечник, растет. Там много всяких друзей-паразитов мужского пола, там танцы-жманцы-обжиманцы. И снова личинки. Это все внутри нас».

О наркотиках и курении

«Почему вы начали? (принимать наркотики. — NEWS.ru). Вы живете в мире, где удовольствий в десять тысяч раз больше, чем в нашем детстве. Почему вам нужны допинги химические? Я не пробовала наркотики, потому что боюсь стать наркоманом. Не пью и не курю. Ну ты же не ешь какашки? Покакай и съешь. Желательно чужое».

О презервативах

«Давайте мы сейчас, чтобы понять, что чувствуют мужчины в презервативе, проведем маленький эксперимент. (На мужчину надевают целлофан, похожий на большой презерватив. — NEWS.ru). Как вы думаете, если вы обнимете Сережу, ему будет так же [приятно, хорошо]? Вот и ему нерадостно, ощущения другие».

О моде принимать магний

«Это жесть, дикость, когда люди на себе ставят эксперименты. Вы понимаете, что даже нельзя есть слишком много конфет, потому что будет плохо. А почему-то вдруг магний вы стали есть».

Телеведущая Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Об использовании кремов с мочевиной для лица

«Мочевина — суперувлажнитель. Один грамм мочевины удерживает литр воды. Чаще всего эти кремы называются кремами для ног. Но разделение кремов на группы — для ног, рук и лица — это попытка производителя заставить нас купить не одну баночку для всех частей тела, а три. Как профессионал я обращаю внимание только на состав крема. Поэтому в поисковой строке набираю „крем с мочевиной 10%“. И покупаю полукилограммовую банку».

О пользе спать без трусов

«Свободу мужчинам без трусов! Это девиз нашей программы. Спать без трусов — это правильно. Когда-то у нас была программа, посвященная этому вопросу. И все мужчины признались, что спят без трусов. Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете и у вас вырабатываются гормоны радости».

О правиле менять трусы раз в день

«Девочки, я не спрашиваю, сколько раз вы меняете трусики. Я вам просто желаю менять их не реже, чем один раз в день, можно и чаще».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Читайте также:

Гений афоризма Жванецкий: 15 смешных цитат

«Считайте, что я отсидела 32 года»: Лолита о пяти браках, мужчинах и России

«В считаных километрах от ворот»: собрали лучшие цитаты Василия Уткина