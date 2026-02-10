Зимняя Олимпиада — 2026
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз

Врач Елена Малышева предложила запретить диагноз «панические атаки»

Нужно запретить ставить диагноз «панические атаки», особенно в ситуациях, когда обмороки могут быть вызваны другими причинами, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, многие девушки теряют сознание не из-за него, а из-за неправильного питания или приема мочегонных препаратов.

Все объясняется паническими атаками. Этот диагноз уже надо запретить, — сказала Малышева.

Врач отметила, что при внезапном снижении сахара в крови, человек может потерять сознание. Телеведущая подчеркнула необходимость учитывать все аспекты, способные повлиять на здоровье, и избегать поспешных медицинских заключений.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская заявила, что резкое прекращение приема антидепрессантов может вызвать серьезные последствия, такие как усиление депрессивного состояния и синдром отмены с неприятными физическими и психическими симптомами. Эксперт предупредила, что отказываться от антидепрессантов следует только под наблюдением специалиста. Это может занять недели или даже месяцы.

