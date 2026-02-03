Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:24

Врачи рассказали, как сбить давление простыми упражнениями

Врач Гандельман: простые скручивания способны помочь от повышенного давления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Телеведущая Елена Малышева вместе с коллегами Михаилом Коноваловым и Германом Гандельманом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале показали упражнение для снижения давления, которое можно выполнять не вставая с дивана. По словам специалистов, даже непродолжительная активность позитивно влияет на давление. Выпуск передачи доступен на сайте канала.

Для выполнения упражнения необходимо лечь на спину, выпрямить руки вдоль туловища и слегка приподнять голову и прямые ноги. Суть метода заключается в поочередных скручиваниях: нужно тянуться левой рукой к левому колену, а затем правой рукой — к правому, задействуя косые мышцы живота.

Как подчеркнул кардиолог Гандельман, такая нагрузка эффективно снижает давление, а Малышева добавила, что выполнение скручиваний также способствует улучшению настроения.

Ранее сертифицированный инструктор Денис Шайдуллин сообщил, что для эффективных домашних занятий достаточно минимального набора оборудования, включающего резиновые эспандеры, коврик, скакалку и разборные гантели. По словам специалиста, такой инвентарь позволяет полноценно прорабатывать все группы мышц.

