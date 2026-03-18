18 марта 2026 в 14:01

На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу

Зеленский не смог передать Трампу iPad с данными о боевых действиях

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вручить подарок американскому лидеру Дональду Трампу, потому что хозяин Белого дома проигнорировал мероприятие, где это планировалось сделать, сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X. По информации журналиста, он намеревался презентовать главе США iPad с трансляцией боевых действий в реальном времени.

Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят — беспилотники, ракеты и так далее, — приводит слова Зеленского Миллер.

Известно, что встреча должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности, однако Трамп туда не приехал. Несостоявшийся подарок в итоге нашел другого адресата: украинский лидер вручил планшет королю Великобритании Карлу III.

Тем временем Зеленский заявил, что фокус внимания США сместился на Ближний Восток. Он выразил опасения по этому поводу.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленского и Европу ждет расставание с призрачными иллюзиями. По его словам, их надежда на то, что США забудут о Киеве и перестанут требовать от него мира, не оправдалась.

