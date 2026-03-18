18 марта 2026 в 08:57

Зеленский публично обвинил США в предательстве

Зеленский: Ближний Восток стал фокусом внимания США

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фокус внимания Соединенных Штатов сместился на Ближний Восток, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью BBC он выразил опасения по этому поводу.

Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране, — сказал он.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фотосессия Владимира Зеленского в прифронтовом Краматорске в Донецкой Народной Республике — это пиар в преддверии возможной предвыборной кампании. По его мнению, таким образом политик рекламирует себя через средства массовой информации.

Ранее газета Telegraph охарактеризовала поездки президента Украины в Лондон и Париж как отчаянное напоминание о нынешнем состоянии Украины, когда внимание международных партнеров Киева переключилось на события на Ближнем Востоке. Так, у Зеленского запланирована поездка в Мадрид на среду, 18 марта. В этот день он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пленный боец ВСУ раскрыл масштабы дезертирства зеков
Отец Алисы Тепляковой раскрыл, о чем была дипломная работа вундеркинда
«Кем надо быть»: Захарова о глумлении иноагентов над соболезнованиями Ирану
В России аннулируют отказы в едином пособии
Стало известно, кому может грозить уголовная ответственность за VPN
Глава МИД Ирана раскрыл состояние здоровья нового верховного лидера
«Я обращаюсь к Путину»: журналист рассказал о смертельной опасности
Матвиенко поздравила Севастополь с годовщиной воссоединения с Россией
На Кубе заявили о готовности к сопротивлению агрессии
Аракчи раскрыл, как изменится власть в Иране после гибели Лариджани
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с официальными сервисами
В России «упал» Telegram
Владельцы Telegram-каналов массово начали регистрировать бизнес в СНГ
Посол рассказал, где может состояться новый раунд переговоров по Украине
«Кладезь витаминов и минералов»: врач назвала самый недооцененный суперфуд
Медведев остался без багажа перед «Мастерс» и раскритиковал United Airlines
Поляки взвыли после обнаружения необычного ордена на украинском аукционе
Зеленский публично обвинил США в предательстве
В России допустили снижение ключевой ставки до 15%
Появились новые подробности атаки украинских дронов на Краснодар
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

