Зеленский публично обвинил США в предательстве

Фокус внимания Соединенных Штатов сместился на Ближний Восток, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью BBC он выразил опасения по этому поводу.

Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране, — сказал он.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фотосессия Владимира Зеленского в прифронтовом Краматорске в Донецкой Народной Республике — это пиар в преддверии возможной предвыборной кампании. По его мнению, таким образом политик рекламирует себя через средства массовой информации.

Ранее газета Telegraph охарактеризовала поездки президента Украины в Лондон и Париж как отчаянное напоминание о нынешнем состоянии Украины, когда внимание международных партнеров Киева переключилось на события на Ближнем Востоке. Так, у Зеленского запланирована поездка в Мадрид на среду, 18 марта. В этот день он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом.