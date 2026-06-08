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08 июня 2026 в 13:13

Раскрыто, почему США не смогут купить архипелаг Чагос с британскими базами

Политолог Дудаков: у США нет денег на покупку архипелага Чагос и других земель

Фото: imago-images.de/Global Look Press
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У администрации США нет достаточных финансовых средств для покупки архипелага Чагос с британскими базами, а также других иностранных территорий, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, подобные инициативы сейчас следует рассматривать как информационный шум на фоне серьезного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Я бы рассматривал возможность покупки США архипелага Чагос как медийный вброс, информационный шум. Честно говоря, не думаю, что администрация Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) в реальности будет готова купить территорию. Мы видим, как у США сейчас сложно проходят любые сделки. В стране серьезный кризис. Дыра в бюджете Соединенных Штатов составляет $2 трлн (148 трлн рублей. — NEWS.ru), у них просто нет дополнительных денег, чтобы что-то покупать, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие денег, американский лидер действительно неоднократно высказывал интерес к расширению территории США. По словам политолога, изначально Трамп планировал приобрести Гренландию, однако эта сделка не состоялась.

Трамп, как мы видим, неоднократно высказывал свой интерес к тому, чтобы каким-то образом расширить территорию США. Изначально он планировал купить Гренландию, но у него ничего не получилось. Поэтому теперь он берется за острова поменьше, вроде архипелага Чагос. Нужно понимать, что военная база на острове Диего-Гарсия действительно имеет стратегическое значение. Эти острова находятся в самом центре Индийского океана. На них базируются американские стратегические бомбардировщики, которые были использованы в атаках на Иран, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность покупки архипелага Чагос, где находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия. Этот план потенциально ставит под угрозу британские намерения по передаче суверенитета этой территории.

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