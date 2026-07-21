Мостовой отреагировал на скандал с Трампом на ЧМ-2026 Мостовой: Трамп и Инфантино общались каждый день во время ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино общались каждый день, отметил экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой, отвечая на вопрос об отмене красной карточки американского нападающего Фалорина Балогуна. В разговоре с NEWS.ru он поставил судейству на мундиале «твердую четверку».

Они с Инфантино каждый день общались. В любой стране, в любом чемпионате, тебе дают карточку, а через несколько дней собирается комиссия и либо отменяет, либо нет. Может, действительно, собиралась какая-то комиссия. Говорят, что решение принимал один человек. Этого же никто не видел. Нужны факты. Может, они просто поговорили о футболе, и Инфантино подумал: «Может, и вправду отменим». Стоит отметить, что на этом чемпионате мира было судейство на твердую четверку. Раньше уже в группах начинали скандалить, а тут до 1/4 — 1/8 финала никто ничего не говорил, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира завершился 19 июля. Победителем стала сборная Испании, которая в решающем матче обыграла сборную Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0. Автором победного гола стал Ферран Торрес на 106-й минуте. США покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив Бельгии — 1:4.

Ранее Мостовой назвал удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса ключевой ошибкой в финале чемпионата мира — 2026. Он отметил, что хавбек ужасно подвел не только команду, но и всю страну.