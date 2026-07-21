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21 июля 2026 в 12:37

«Должен извиняться на коленях»: Мостовой об удалении в финале ЧМ-2026

Мостовой: Фернандес подвел Аргентину своим удалением в финале ЧМ-2026

Энцо Фернандес Энцо Фернандес Фото: Johnny Fidelin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ключевой ошибкой Аргентины в финале чемпионата мира — 2026 против Испании стало удаление полузащитника Энцо Фернандеса, заявил NEWS.ru экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что хавбек ужасно подвел не только команду, но и всю страну.

Ключевая ошибка, конечно, — красная карточка Энцо Фернандеса на последних минутах. Ужасно подвел не только команду, но и всю страну. Должен сейчас на коленях перед [Лионелем] Месси извиняться. Понятно, что испанец дорисовал, но это тоже игра хитростей. У Энцо была желтая карточка, остаются считанные секунды… Я, конечно, хотел бы увидеть серию пенальти, шикарная была бы развязка для чемпионата мира, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира завершился 19 июля. Победителем стала сборная Испании, которая в решающем матче обыграла сборную Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0. Автором победного гола стал Ферран Торрес на 106-й минуте. В конце основного времени Фернандес получил прямую красную карточку за фол против защитника Пау Кубарси.

Ранее Мостовой заявил, что сборная Германии покинула чемпионат мира — 2026 так рано, потому что в команде нет нормального нападающего. Он назвал вылет Бразилии от Норвегии несчастным случаем.

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