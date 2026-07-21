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21 июля 2026 в 12:29

Мостовой объяснил провал сборных Германии и Бразилии на ЧМ-2026

Мостовой: Германия рано вылетела с ЧМ-2026 из-за отсутствия нападающих

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сборная Германии покинула чемпионат мира — 2026 так рано, потому что в команде нет нормального нападающего, считает экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он назвал вылет Бразилии от Норвегии несчастным случаем.

Германию я изначально не относил к фаворитам, у них нет нападающего. А вторая ошибка — это тренер [Юлиан] Нагельсманн, которого, слава богу, убрали. Я вообще не понимаю, как его в Германии могли назначить! Бразилия — несчастный случай. Они должны были проигрывать Норвегии? Нет. Забей Бруну Гимарайнш пенальти, и все было бы по-другому. Турция, например, разве должна была проигрывать две игры в группе? Больше 60 ударов по воротам нанесли. Не забили, не сложилось, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира завершился 19 июля. Победителем стала сборная Испании, которая в решающем матче обыграла сборную Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0. Автором победного гола стал Ферран Торрес на 106-й минуте. Германия покинула турнир на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти, а Бразилия уступила Норвегии в 1/8 финала — 1:2.

Ранее Мостовой заявил, что не согласен с выбором испанского полузащитника Родри лучшим игроком чемпионата мира — 2026. Он напомнил, что в активе хавбека нет ни одного гола и результативной передачи.

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