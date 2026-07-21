Удар по храму в центре Сочи, срыв теракта на Урале: ВСУ атакуют РФ 21 июля

Удар по храму в центре Сочи, срыв теракта на Урале: ВСУ атакуют РФ 21 июля

В ночь на 21 июля над территорией России сбили свыше 200 украинских беспилотников. Белгород подвергся ракетному обстрелу. Состояние четырех пострадавших при ударе по автобусу в Шебекино остается тяжелым. Дрон влетел в окно жилого дома в городе Сватово ЛНР. В Тюмени мужчина готовил теракт на крупном предприятии. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 21 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями двух морей 209 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. ПВО сбила дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над Республикой Крым, сказано в сообщении.

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территории храма в центральном районе Сочи, сообщил региональный оперативный штаб. В результате атаки семилетняя девочка получила ранения, ее доставили в больницу. Жизни ребенка ничто не угрожает.

Свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области за последние сутки неоднократно подвергался интенсивным обстрелам со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. По его словам, были повреждены несколько производственных корпусов и уничтожены два большегруза. Глава региона отметил, что всех сотрудников предприятия удалось оперативно эвакуировать.

ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрон атаковал женщину на самокате в Токмаке в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В результате удара она получила ранения. Всего за сутки в Запорожской области при ударах ВСУ пострадали два человека.

В период с 20 по 21 июля из-за вражеских атак погибла мирная жительница Херсонской области, семь человек получили ранения, написал в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

«В Великих Копанях Алешкинского округа удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 года рождения», — уточнил он.

Беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома во Владимире, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Жильцов там не находилось», — отметил Авдеев.

ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Луганской Народной Республики за сутки, написал глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. В результате атаки на город Сватово пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.

«Украинский БПЛА залетел в окно жилого дома. Пострадали четыре человека, среди них двое детей 10 и 14 лет. Готовится транспортировка десятилетнего мальчика в тяжелом состоянии в республиканскую детскую больницу», — заявил Пасечник.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки противник атаковал Белгородскую область 153 раза. По его словам, в регионе погибли девять человек, включая ребенка, ранения получили 77 граждан.

«Вчерашний день был крайне тяжелым, беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли девять человек», — заявил губернатор.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

В оперштабе отметили, что в поселке Пролетарский в результате детонации дрона ВСУ пострадали два человека. Мужчина получил осколочное ранение плеча, а женщина — локтевого сустава. Раненых доставили в больницу № 2 в Белгороде.

Четыре мирных жителя, пострадавших в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус днем 20 июля, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе. Транспорт следовал по маршруту Белгород — Шебекино. Жертвами атаки стали пять человек, включая ребенка, 23 человека получили ранения.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ФСБ предотвратила теракт в Тюмени

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на крупном промышленном объекте на Урале, который планировали совершить украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Шестидесятилетний житель Тюмени, причастный к подготовке диверсии, был ликвидирован.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом РФ в Тюмени пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1966 года рождения, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ отметили, что при задержании мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам спецподразделений. Он был нейтрализован ответным огнем. Никто из сотрудников ФСБ и мирных жителей не пострадал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет России обнародовал кадры с сотрудниками ведомства, которые проводят обыск в квартире жителя Тюмени.

«По версии следствия, фигурант посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил террористический акт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе», — уточнили в ведомстве.

Как житель Пензы стал фигурантом уголовного дела о госизмене

Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщили в региональном управлении ФСБ. По версии следствия, он передавал Минобороны Украины данные о последствиях атак беспилотников ВСУ на местное предприятие. По информации спецслужбы, житель 1987 года рождения общался с украинской стороной через мессенджер Telegram.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Новороссийска за оправдание ракетных ударов ВСУ по Курской области. Сторонник украинской националистской идеологии оставил соответствующие комментарии в Telegram, подчеркнули в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности.

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