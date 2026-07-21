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21 июля 2026 в 11:20

Мужчина и женщина получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Два человека получили ранения в ходе атаки ВСУ на поселок Пролетарский в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. Пострадали мужчина и женщина. Их транспортируют в городскую больницу № 2 в Белгороде.

По имеющейся информации, в поселке сдетонировал украинский дрон. От его удара мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра, а женщина — осколочное ранение локтевого сустава. Беспилотник также повредил остекление МКД и автомобиль. Еще одна атака дрона на поселок принесла ущерб фасаду и окнам коммерческого объекта.

Взрывы БПЛА также зафиксировали в городе Шебекино. Удары повредили автомобили и многоквартирный дом. Дроны также взорвались в селе Севрюково и поселке Уразово. Атака нанесла ущерб нескольким автомобилям.

Ранее ВСУ ударили по рейсовому автобусу в Белгородской области. В ходе инцидента погибли четыре женщины и один подросток. Всего ранения получили 27 человек, в том числе один подросток. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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