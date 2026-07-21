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21 июля 2026 в 11:52

Сальдо раскрыл последствия атак ВСУ по Херсонской области за сутки

Сальдо: атаки ВСУ привели к смерти одного человека

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Один человек погиб и семь человек получили травмы в результате атак ВСУ по Херсонской области за сутки, написал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Скончалась женщина 1986 года рождения в Великих Копанях.

С 20 по 21 июля из-за вражеских атак погибла одна мирная жительница Херсонской области, семь человек получили ранения. В Великих Копанях Алешкинского округа удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 г.р. При другой атаке пострадал мужчина 1960 г.р. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ, — заявил Сальдо.

По его словам, еще один беспилотник ударил по дороге между Клинами и Виноградово. Пострадали несколько женщин. Их госпитализировали. Атака БПЛА также пришлась на дорогу между Виноградово и Тарасовкой. В ходе нее ранения получил мужчина.

ВСУ также ударили по Великой Лепетихе, Алешкам и дороге между Чаплинкой и Каховкой. От беспилотников пострадали одна женщина и двое мужчин.

Ранее атаки украинских БПЛА зафиксировали в поселке Пролетарский в Белгородской области. Мужчина и женщина получили серьезные ранения.

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