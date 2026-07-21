Правая американская активистка Лора Лумер, близкая к президенту США Дональду Трампу, прибыла в Киев, сообщает издание «Страна.ua». По информации источника, до этого она активно критиковала президента Украины Владимира Зеленского и выступала за прекращение помощи, однако теперь якобы пересмотрела позицию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты на данный момент не стремятся урегулировать украинский кризис. Как отметил представитель Кремля, американская администрация в настоящее время сосредоточена на разрешении обстановки в районе Персидского залива.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также обратил внимание на снижение активности США по разрешению украинского конфликта. По его словам, теперь Европа должна активно способствовать началу мирных переговоров. Глава МИД также заявил, что ФРГ не связана жесткими рамками и учитывает позиции партнеров и общеевропейские интересы.