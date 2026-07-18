Глава МИД Германии назвал главную задачу Европы по Украине

Европа должна активно способствовать началу переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что на фоне снижения активности США у европейцев появляется четкая задача включиться в процесс.

В последнее время США демонстрируют менее активное участие в украинском вопросе. Поэтому у нас, европейцев, есть не только возможность, но и четкая задача участвовать [в этом вопросе], — говорится в сообщении.

Министр также заявил, что Германия не связана жесткими рамками и учитывает позиции партнеров и общеевропейские интересы. По его словам, ключевая цель — найти возможность для начала диалога.

Ранее европейские аналитики заявили, что Украина продвигает реформы для вступления в Евросоюз гораздо медленнее, чем ожидали многие страны Блока. На этом фоне балканские кандидаты, такие как Черногория и Албания, демонстрируют более быстрый темп интеграции — они планировали к 14 июля закрыть сразу три переговорные главы.