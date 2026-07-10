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10 июля 2026 в 13:21

В Европе заметили, что Украина замедлилась на пути в ЕС

Euractiv: Украина проводит реформы для вступления в ЕС медленнее, чем ожидалось

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина проводит реформы, необходимые для вступления в Европейский союз, значительно медленнее, чем рассчитывали многие страны сообщества, сообщает издание Euractiv. Авторы обратили внимание на то, что на этом фоне балканские кандидаты демонстрируют более высокий темп интеграции.

Украина и Молдова, как ожидается, откроют второй из шести кластеров реформ, касающийся внешних отношений и внешней политики, хотя многие страны ЕС ожидали, что Киев к этому моменту продвинется дальше, — говорится в публикации.

Как отметили в издании, Черногория и Албания — кандидаты на Балканах — планируют к 14 июля закрыть сразу три переговорные главы. Они касаются реформ по трем разным направлениям.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что страны Евросоюза должны учитывать причастность Киева к теракту на «Северных потоках» при обсуждении перспектив вступления Украины в объединение. По его словам, на этом фоне сообщения о продолжении финансовой и военной помощи Киеву со стороны Германии выглядят «парадоксально».

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