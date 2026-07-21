Фитнес-эксперт назвала важное условие хорошей тренировки

Перед тренировкой важно хорошо выспаться, чтобы не навредить организму, посоветовала фитнес-тренер Анна Мацкевич. В разговоре с «Чемпионатом» эксперт подчеркнула, что нельзя идти в зал после пятичасового отдыха. По ее словам, в таком случае ткани не восстановятся и не укрепятся. Она отметила, что это можно сравнить с медленным саморазрушением.

Граница, за которой физическая нагрузка начинает вредить, вполне конкретна. Исследования показывают, что, если вы спите меньше шести часов, показатели падают. Снижается выносливость, координация и сила, а риск получить травму возрастает почти вдвое из-за усталости нервной системы. Хронический недосып блокирует адаптацию к нагрузкам, так как организм находится в постоянном стрессе, — пояснила тренер.

Она посоветовала никогда не отдавать предпочтение тренировке на фоне усталости. Мацкевич добавила, что это не проявление слабости, а взрослый и осознанный подход к своему здоровью.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал, что в сутки рекомендуется проходить как минимум 6 тыс. шагов, а по возможности поднимать эту планку до 10 тыс. По его мнению, этот уровень физической активности под силу выполнить практически каждому.