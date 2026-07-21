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21 июля 2026 в 14:13

Турэксперт ответил, почему цены на турецкие отели упали почти на 50%

Турэксперт Мальцев: турецкие отели стали снижать цены из-за падения спроса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие турецкие отельеры были вынуждены снизить цены практически до 50% из-за падения спроса, заявил глава Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев. В разговоре с ЕАН эксперт подчеркнул, что остаются некоторые места, где забронированы все номера, но их не так много.

Спрос по некоторым отелям упал на 25–30%. В Турции есть отдельные отели, которые стоят на стопе и полностью загружены, они сохраняют цены или даже увеличивают их. Но большинство отелей в течение сезона столкнулись со спадом турпотока. За счет этого наши туристы имеют возможность отдыхать по ценам, которые они не видели на протяжении многих лет. По отдельным датам снижение достигает 50%, — пояснил Мальцев.

Кроме того, по его словам, снизился турпоток и из Европы. Эксперт связал это с конфликтом на Ближнем Востоке между США и Ираном. Он уточнил, что европейцы опасаются эскалации, хотя Турция и Египет не относятся к конфликту напрямую и остаются безопасными для отдыха.

Ранее туристический эксперт Дмитрий Арутюнов заявил, что россиянам проще всего получить визы в страны Южной Европы: Францию, Грецию, Испанию и Италию. По его словам, туризм играет ключевую роль в экономике этих стран.

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