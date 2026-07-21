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21 июля 2026 в 18:25

Правящая партия Германии выберет нового лидера фракции после скандала

ХДС/ХСС выберет нового лидера фракции на внеочередном заседании в Германии

Бундестаг Германии Бундестаг Германии Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press
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На следующей неделе в бундестаге состоится внеочередное заседание фракции ХДС/ХСС по избранию нового руководителя после ухода Йенса Шпана, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. Шпан объявил об отставке 18 июля на фоне скандала с суррогатным материнством — он и его супруг (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) завели ребенка в США, хотя в Германии это запрещено, передает Politico.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии рассчитывает до конца июля определиться с новым руководителем фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост называют главу ведомства канцлера Торстена Фрая, который входит в число ближайших соратников Мерца и до этого занимал должность парламентского секретаря правящей фракции.

До этого сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявляла о готовности АдГ возглавить политические перемены в стране. Поводом для таких слов послужило падение рейтинга правящего блока ХДС/ХСС до 20%, что стало минимумом за последние пять лет.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
ХДС
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