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19 июля 2026 в 14:39

После громкой отставки Шпана в Германии определился кандидат на его пост

DPA: Фрай стал главным претендентом на место Шпана в ХДС/ХСС

Йенс Шпан Йенс Шпан Фото: Michele Tantussi/dpa/Global Look Press
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Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает до конца июля определиться с новым руководителем фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост называют главу ведомства канцлера Торстена Фрая.

Фрай входит в число ближайших соратников Мерца и ранее занимал должность парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС. Среди возможных претендентов также называют генерального секретаря ХДС Карстена Линнемана.

Шпан объявил об отставке после скандала, связанного с суррогатным материнством. Временно исполняющим обязанности главы фракции стал руководитель земельной группы ХСС Александр Хоффманн.

Ранее сообщалось, что с марта 2025 года Мерц не ответил ни на одно обращение граждан, поступившее через портал Abgeordnetenwatch. За этот период пользователи направили ему 376 вопросов. Анализ активности политиков, проведенный платформой, показал, что Мерц оказался среди тех чиновников, которые полностью проигнорировали обращения граждан на этом сервисе.

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