Мерц проигнорировал сотни обращений немцев Мерц не стал отвечать ни на один вопрос на портале прямой связи с гражданами

С марта 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц не ответил ни на одно обращение граждан, поступившее через портал Abgeordnetenwatch. За этот период пользователи направили ему 376 вопросов.

Анализ активности политиков, проведенный платформой, показал, что Мерц оказался среди тех чиновников, которые полностью проигнорировали обращения граждан на этом сервисе. Между тем отношение граждан к работе канцлера остается крайне негативным.

Согласно опросу, проведенному институтом Forsa, 85% респондентов недовольны работой Мерца на посту главы правительства. Еще 82% выражают недовольство по поводу работы его кабинета министров.

До этого глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что обвал рейтинга популярности канцлера ФРГ оказался беспрецедентным на фоне допущенных им ошибок. По его словам, нынешний лидер Германии игнорирует мнение граждан и прислушивается только к своим приближенным.

Ранее основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт резко раскритиковала Мерца из-за планов Volkswagen по массовому сокращению штата. Политик заявила, что при нынешнем главе правительства в Германии уничтожаются рабочие места и благосостояние граждан.