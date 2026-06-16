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16 июня 2026 в 23:05

В Германии готовятся к политическим переменам

Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в ФРГ

Фото: IMAGO/Tim Oelbermann/Global Look Press
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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности своей политической силы возглавить процесс перемен в стране. Ее слова прозвучали на фоне снижения поддержки правящих партий.

Поводом для заявления стали результаты нового опроса общественного мнения. Согласно данным исследования, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в состав правящей коалиции Германии, снизился до 20%.

Как отмечают социологи, этот показатель приблизился к минимальным значениям за последние пять лет. Вайдель заявила, что позиции ее партии продолжают укрепляться.

Ранее стало известно, что страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас. Франция и Германия склоняются к существенному сокращению компетенций этой структуры, если ее полная ликвидация невозможна. Автор материала писал, что инициаторы плана пытаются представить его как попытку вернуть полномочия в сфере внешней политики государствам‑членам.

Европа
Германия
Алиса Вайдель
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