В Германии готовятся к политическим переменам Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности своей политической силы возглавить процесс перемен в стране. Ее слова прозвучали на фоне снижения поддержки правящих партий.

Поводом для заявления стали результаты нового опроса общественного мнения. Согласно данным исследования, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в состав правящей коалиции Германии, снизился до 20%.

Как отмечают социологи, этот показатель приблизился к минимальным значениям за последние пять лет. Вайдель заявила, что позиции ее партии продолжают укрепляться.

Ранее стало известно, что страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас. Франция и Германия склоняются к существенному сокращению компетенций этой структуры, если ее полная ликвидация невозможна. Автор материала писал, что инициаторы плана пытаются представить его как попытку вернуть полномочия в сфере внешней политики государствам‑членам.