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10 июля 2026 в 18:26

«Это разрушение»: лидер АдГ раскритиковала реформу здравоохранения Германии

Лидер АдГ Вайдель обвинила правительство Мерца в разрушении здравоохранения

Алиса Вайдель Алиса Вайдель Фото: M. Popow/imago-images.de/Global Look Press
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Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца разрушает систему здравоохранения страны, заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в соцсети X. Бундестаг одобрил пакет мер по масштабному сокращению расходов на медицину, что разочаровало политика.

Это не реформа, а разрушение нашей системы здравоохранения силами правящей коалиции. Миллионы людей с государственным медицинским страхованием столкнутся с ужасающим увеличением финансового бремени, а базовые сферы жизнеобеспечения будут уничтожены, — заявила Вайдель.

Принятый бундестагом пакет мер направлен на радикальное сокращение расходов в сфере здравоохранения. Документ жестко ограничивает бюджеты врачей, больниц и аптек, привязывая их доходы к установленным лимитам. Мерц объяснял, что масштабная реформа необходима для экономии бюджетных средств.

Ранее Алиса Вайдель заявляла о готовности оппозиционной «Альтернативы для Германии» возглавить политические перемены в стране. Поводом для таких слов послужило падение рейтинга правящего блока ХДС/ХСС до 20%, что стало минимумом за последние пять лет. При этом сопредседатель АдГ подчеркнула, что позиции ее партии, напротив, продолжают укрепляться.

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