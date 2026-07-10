«Это разрушение»: лидер АдГ раскритиковала реформу здравоохранения Германии

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца разрушает систему здравоохранения страны, заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в соцсети X. Бундестаг одобрил пакет мер по масштабному сокращению расходов на медицину, что разочаровало политика.

Это не реформа, а разрушение нашей системы здравоохранения силами правящей коалиции. Миллионы людей с государственным медицинским страхованием столкнутся с ужасающим увеличением финансового бремени, а базовые сферы жизнеобеспечения будут уничтожены, — заявила Вайдель.

Принятый бундестагом пакет мер направлен на радикальное сокращение расходов в сфере здравоохранения. Документ жестко ограничивает бюджеты врачей, больниц и аптек, привязывая их доходы к установленным лимитам. Мерц объяснял, что масштабная реформа необходима для экономии бюджетных средств.

Ранее Алиса Вайдель заявляла о готовности оппозиционной «Альтернативы для Германии» возглавить политические перемены в стране. Поводом для таких слов послужило падение рейтинга правящего блока ХДС/ХСС до 20%, что стало минимумом за последние пять лет. При этом сопредседатель АдГ подчеркнула, что позиции ее партии, напротив, продолжают укрепляться.