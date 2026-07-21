Суд поставил на паузу спор Coca-Cola с Роспатентом из-за газировки Суд в Москве отложил рассмотрение иска Coca-Cola к Роспатенту на 24 августа

Суд по интеллектуальным правам, расположенный в Москве, перенес слушания по искам американской компании Coca-Cola Company, которая оспаривает отказ Роспатента признать бренды Fanta и Sprite общеизвестными товарными знаками в России. Как сообщается на сайте СИП, рассмотрение заявлений отложено на 24 августа и 7 сентября.

Компания обратилась в Роспатент в апреле 2025 года с просьбой признать бренды общеизвестными с 1 января 2020 года, однако получила отказ. Ведомство аргументировало это, в частности, снижением объемов продаж продукции под этими марками в РФ, а также тем, что их репутация сформировалась лишь в узком сегменте — лимонадах и газировке.

В июне этого года Coca-Cola Company обжаловала решение Роспатента в суде. Статус общеизвестного знака отличается от обычного тем, что он действует бессрочно, не требует обязательного использования и продления каждые 10 лет, а также сохраняет силу даже при отсутствии использования.

Ранее суд по интеллектуальным правам отказал южноосетинскому ООО «Кока-кола Компания» в иске о прекращении правовой охраны четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company. Речь шла о знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, включая зарегистрированный в СССР еще в 1927 году. Иск был отклонен полностью.