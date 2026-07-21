Бренд с вековой историей остался под защитой в России

Бренд с вековой историей остался под защитой в России Суд отклонил иск о прекращении правовой охраны четырех товарных знаков Coca-Cola

Суд по интеллектуальным правам отказал южноосетинскому ООО «Кока-кола Компании» в иске о прекращении правовой охраны четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company, следует из судебных материалов. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, иск был отклонен полностью.

В иске отказать полностью, — сказано в материалах суда.

Речь шла о знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, включая зарегистрированный в СССР еще в 1927 году. Также дело касалось знака, имеющего статус общеизвестного в России с 1996 года.

Южноосетинская компания поясняла, что подала в Роспатент заявку на регистрацию собственного комбинированного обозначения с надписью Coca-Cola красно-белого цвета, практически неотличимого от брендов американской корпорации. Однако ведомство указало на сходство, препятствующее регистрации, после чего заявитель инициировал процедуру досрочного прекращения охраны противопоставленных знаков.

Ранее сообщалось, что американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke. Заявка была подана 23 апреля 2025 года от имени «Зе Кока-Кола Компани». Срок действия товарного знака составляет 10 лет.