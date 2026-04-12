12 апреля 2026 в 11:28

Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России

Coca-Cola зарегистрировала в России товарный знак Coke сроком на 10 лет

Американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke, сообщает ТАСС. Заявка была подана 23 апреля 2025 года от имени «Дзе Кока-Кола Компани».

Регистрация оформлена по классу № 32 МКТУ, который включает безалкогольные напитки, в том числе содовую воду и концентраты для их приготовления. Срок действия товарного знака составляет 10 лет. В марте 2022 года The Coca-Cola Company приостановила работу в России, однако ее продукция по-прежнему представлена в продаже за счет параллельных поставок.

Ранее сообщалось, что американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков. Заявки были поданы в декабре 2024 года, а Роспатент в апреле принял положительное решение о регистрации. Среди зарегистрированных обозначений — «Макдоналдлэнд», «МакКиоск», «Макнаггетс» и другие. Это может свидетельствовать о возможном возвращении бренда на российский рынок

Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
