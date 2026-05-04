Бывший топ-менеджер Coca-Cola поплатился за махинации против конкурентов

Mash: экс-топ-менеджера Coca-Cola оштрафовали на 45 млн рублей за обман

Бывший топ-менеджер Coca-Cola Вадим Чирков приговорен к четырем годам колонии за мошенническую схему, сообщает Telegram-канал Mash. Следствие установило, что в 2015 году он убедил партнера-дистрибьютора продавать продукцию в убыток ради вытеснения с прилавков брендов Pepsi и «Черноголовка».

Чирков обещал бизнесмену полную компенсацию финансовых потерь, однако в итоге компания отказалась выплачивать обещанные миллионы. Суд в Астрахани признал Чиркова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Теперь осужденному вместе с правопреемником Coca-Cola в России предстоит выплатить пострадавшему предпринимателю более 45 млн рублей по гражданскому иску. Данный приговор стал итогом длительного расследования, которое началось после обращения обманутого дистрибьютора в правоохранительные органы.

Ранее экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин был приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии за попытку подкупа полицейского и мошенничество на сумму 60 млн рублей. Вместе с ним сроки получили двое посредников, а конфискованные у осужденных десятки миллионов рублей были обращены в доход государства.

