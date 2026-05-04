Венгрия будет всячески поддерживать Евросоюз после того, как на пост премьер-министра придет победивший на парламентских выборах лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, заявил в беседе с RT бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, Мадьяр добился успехов на прошедшем голосовании с помощью европейских стран, в частности Украины.
[Заинтересованные европейцы] выделили огромные информационные и финансовые ресурсы под раскрутку «Тисы». И вот в части организации финансовых ресурсов, в доставке «левых» денег и сыграл свое значение [президент Украины Владимир] Зеленский. Венгрия превратится в серую мышку Европейского союза, которая будет голосовать послушно за все то, что он будет выдвигать, — высказался Азаров.
Он добавил, что Венгрия не будет отстаивать никакие национальные интересы. По его словам, Мадьяра активно продвигали и финансировали не для этого.
Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что Мадьяр готовит Евросоюз к возврату Закарпатья в состав Венгрии. По его словам, в случае присоединения региона многие украинцы «побегут» в эту страну.