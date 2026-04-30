Политолог назвал возможные интересы нового премьера Венгрии на Украине

Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому вскоре предстоит занять пост премьер-министра, готовит Евросоюз к возврату Закарпатья в состав страны, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, в случае присоединения региона многие украинцы «побегут» в Венгрию.

Я полагаю, что Мадьяр потихоньку начнет поднимать вопрос о венграх на Украине с целью решения собственных территориальных интересов. Если Закарпатская область войдет в состав Венгрии, множество украинцев, не венгров, побегут именно туда. Так они окажутся на венгерской территории и станут гражданами удобной для них страны. К тому же, это учтет исторические территориальные аспекты. Венгры объединят свои исконные территории. Вероятнее всего, Мадьяр спустя определенное время лоббирования своих интересов с трибуны, может перейти к началу некой освободительной операции, проведя перед этим референдум среди жителей Закарпатья, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что Мадьяр может не просто придерживаться взглядов действующего премьера Венгрии Виктора Орбана, а следовать им в более радикальной форме. Поэтому, по словам доцента, Украине не стоит тешить себя надеждами на более лояльное отношение со стороны будущего главы венгерского правительства.

Ранее Мадьяр потребовал расширения прав венгерского меньшинства на Украине. Только после этого он одобрит начало переговоров о вступлении Киева в Европейский союз. Позиция будущего венгерского премьера частично совпадает с мнением Орбана.