Критическая инфраструктура Запорожья стала зависеть от резервных источников Критическая инфраструктура в Запорожье была переведена на резервные источники

Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания после нарушений в энергоснабжении, вызванных атаками ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, отключения охватили значительную часть региона. Губернатор уже сообщал о повреждении энергетических объектов Запорожской области в результате ударов беспилотников.

На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника <...> Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания, — заявил Балицкий.

Ранее на Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение по линии «Ферросплавная-1» — одной из двух питающих линий станции. После завершения ремонтных работ системы энергоблока были переведены в штатный режим работы. О проведении ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1» также сообщали в МАГАТЭ.

До этого генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с нарастанием военной активности вблизи Запорожской АЭС в последние дни. По его словам, сложившаяся ситуация вблизи объекта создает реальную угрозу базовым принципам ядерной безопасности.