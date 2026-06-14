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14 июня 2026 в 11:43

Критическая инфраструктура Запорожья стала зависеть от резервных источников

Критическая инфраструктура в Запорожье была переведена на резервные источники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания после нарушений в энергоснабжении, вызванных атаками ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, отключения охватили значительную часть региона. Губернатор уже сообщал о повреждении энергетических объектов Запорожской области в результате ударов беспилотников.

На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника <...> Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания, — заявил Балицкий.

Ранее на Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение по линии «Ферросплавная-1» — одной из двух питающих линий станции. После завершения ремонтных работ системы энергоблока были переведены в штатный режим работы. О проведении ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1» также сообщали в МАГАТЭ.

До этого генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с нарастанием военной активности вблизи Запорожской АЭС в последние дни. По его словам, сложившаяся ситуация вблизи объекта создает реальную угрозу базовым принципам ядерной безопасности.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
электроэнергия
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