В МАГАТЭ на самом высоком уровне начали переживать за ЗАЭС

В МАГАТЭ на самом высоком уровне начали переживать за ЗАЭС Глава МАГАТЭ заявил об обеспокоенности ростом военной активности у ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность ростом военной активности вблизи Запорожской АЭС в последние дни, заявила пресс-служба агентства в соцсети X. Там указали, что такая ситуация рядом с объектом создает угрозу ключевым принципам ядерной безопасности.

Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели, которая еще больше ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, и вновь подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов, — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что МАГАТЭ отказывается признавать Вооруженные силы Украины виновными в обстрелах Запорожской АЭС. Такой вывод он сделал по итогам личных переговоров с генеральным директором агентства.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Россия разочарована позицией МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, руководство агентства не фиксирует нарушений пяти принципов ядерной безопасности, в которых российская сторона обвиняет Украину.