Путин поздравил режиссера Сокурова с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Сокурова с 75-летием, передает пресс-служба Кремля. Президент отметил его вклад в развитие современного кинематографа и творческую значимость.

Уважаемый Александр Николаевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Сокуров пользуется уважением зрителей и коллег благодаря своему таланту, постоянному поиску новых художественных решений, а также многолетней работе в искусстве и воспитании молодых кинематографистов.

Ранее Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле высоко оценил актрису театра «Современник» Марину Неелову за ее исключительный дар и умение глубоко перевоплощаться, что завоевало симпатию публики. Он подчеркнул, что ее актерское мастерство и преданность делу служат примером для всего театрального мира.