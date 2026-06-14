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14 июня 2026 в 11:47

Путин поздравил режиссера Сокурова с 75-летним юбилеем

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Сокурова с 75-летием, передает пресс-служба Кремля. Президент отметил его вклад в развитие современного кинематографа и творческую значимость.

Уважаемый Александр Николаевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Сокуров пользуется уважением зрителей и коллег благодаря своему таланту, постоянному поиску новых художественных решений, а также многолетней работе в искусстве и воспитании молодых кинематографистов.

Ранее Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле высоко оценил актрису театра «Современник» Марину Неелову за ее исключительный дар и умение глубоко перевоплощаться, что завоевало симпатию публики. Он подчеркнул, что ее актерское мастерство и преданность делу служат примером для всего театрального мира.

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